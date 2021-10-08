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19:35 08.10.2021

Минобороны Украины намерено направить представителя на операцию ЕС "Althea" в 2022 году и в группу "Helbroc" в 2023

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Минобороны Украины намерено направить представителя на операцию ЕС "Althea" в 2022 году и в группу "Helbroc" в 2023

Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко подтвердил готовность направить представителя Вооруженных сил Украины в операцию под руководством Европейского Союза "Althea" в следующем, 2022 году, а также обеспечить участие определенных подразделений в чередовании в составе Боевых тактических групп ЕС "Helbroc" в первом полугодии 2023 года.

Как сообщает управление прессы и информации Министерства обороны Украины в пятницу, об этом Петренко заявил в ходе сессии по сотрудничеству ЕС в сфере безопасности и обороны с Ассоциированным трио (Украина, Молдова, Грузия) экспертного семинара высокого уровня "Новые амбиции для Восточного партнерства: приоритеты Восточного партнерства в сфере безопасности после саммита 2021" в Вильнюс.

Кроме этого, украинская сторона приветствует подготовку ЕС решения о направлении ресурсов Европейского фонда по обеспечению мира для развития возможностей Вооруженных сил Украины, в первую очередь, по обеспечению оказания неотложной медицинской помощи. Как отмечается в сообщении, это позволит уменьшить потери, которые несет украинское войско на востоке Украины в условиях обстрелов со стороны российских оккупационных войск.

Как сообщалось, ЕС принял решение о начале операции в Боснии и Герцеговине под названием ALTHEA в связи с завершением операции НАТО "SFOR" в 2004 году. Украина участвовала в первый же год, в 2020 году возобновила участие после почти семилетнего перерыва.

Группа "Helbroc" (Греция, Болгария, Румыния, Кипр), созданная в 2005 году, является формированием сил немедленного реагирования для проведения операций по урегулированию кризисных ситуаций под эгидой ЕС. В ее задачи входят операции по разъединению сторон конфликта, предотвращению конфликта, эвакуации и предоставлению помощи в проведении гуманитарных операций. Украинские военнослужащие впервые заступили на боевое дежурство в составе "Helbroc" в 2011 году.

 

 

Теги: #ес #минобороны #althea
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