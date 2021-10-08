Суд вирішив залишити під домашнім арештом генпрокурора Молдови

Суд у Кишиневі в п'ятницю ввечері виніс рішення про домашній арешт генерального прокурора Молдови Олександра Стояногло терміном на 30 днів, передає кореспондент "Інтерфаксу" з суду.

"Суд виніс рішення про те, що протягом наступних 30 днів Олександр Стояногло перебуватиме під домашнім арештом", - повідомив журналістам прокурор Віктор Фуртуне, який веде справу.

Стояногло, який вийшов до журналістів, назвав рішення несправедливим.

"Я не погоджуюсь з таким рішенням, адже я не винен. Я не визнаю свою провину за жодним з висунутих обвинувачень", - сказав він.

Генпрокурор Молдови Стояногло був затриманий на 72 години у вівторок пізно ввечері. Того ж дня він був відсторонений від посади на підставі обвинувачень за чотирма статтями Кримінального кодексу Молдови: зловживання службовим становищем, перевищення повноважень, пасивна корупція, надання неправдивих свідчень. На період відсторонення Стояногло виконуватиме обов'язки генпрокурора буде Думітру Робу.

Під час затримання Стояногло заявив журналістам, що "це помста президента Майї Санду". У свою чергу, глава держави заявила, що вона не причетна до цього і не втручається в роботу прокурорів.

Прокуратура Молдови запросила для Стояногло 30 діб арешту в слідчому ізоляторі.