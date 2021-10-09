9 октября: Какой сегодня праздник

9 октября в мире празднуют Всемирный день почты и день астронома, а также день мигрирующих птиц, в Корее – день провозглашения алфавита, в Украине – день риэлтора, во Франции состоится открытие кинематографического фестиваля имени братьев Люмьер, а в Италии - утиного фестиваля. Православная церковь чтит память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Сегодня, 9 октября, в Украине отмечают День риэлтора. Этот профессиональный праздник и его дата были установлены в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риэлторов.

В пятницу, 9 октября, отмечается Всемирный день почты – праздник существует с 1969 года под эгидой ООН в честь создания Всемирного почтового союза в 1874 году.

День астрономии отмечается два раза в год — весной и осенью — всеми любителями и профессионалами одной из старейших научных дисциплин.

Старт Дню астрономии был дан в 1973 году в Калифорнии. Президент Астрономической Ассоциации Северной Калифорнии Д.Бергер решил, что не стоит агитировать людей проделывать большие расстояния, чтобы посетить дни открытых дверей знаменитых обсерваторий, вместо этого нужно установить доступные телескопы в многолюдных местах.

Всемирный день мигрирующих птиц — экологическая кампания, цель которой: расширить знания людей о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения. Исторической предпосылкой учреждению Дня стала Международная конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году.

В Южной Корее сегодня отмечают День провозглашения корейского алфавита. Исконный алфавит Корейского языка называют Хангыль, и сегодня празднуют его создание и провозглашение в стране королем Седжоном Великим.

Православная церковь в этот день чтит святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Во времена императора Нерона (56-68 года) Иоанна приговорили к смерти за исповедание христианской веры, но ни яд, ни кипящий котел не причинили ему вреда. После этого Иоанна Богослова отправили на остров Патмос, где он написал "Апокалипсис".

По легенде, однажды Иоанн Богослов чудом превратил в искусного живописца простого пастуха гусей. Поэтому в народе этого святого почитали как покровителя художников и иконописцев. В этот день молились своему небесному защитнику и просили о помощи в делах и о вдохновении. Почитают Иоанна и путешественники, а церковь называет его Божьим странником. Ему принято молиться перед дальней дорогой и не только. Если человека в дороге застала ночь или местность пустынна, ему следует попросить защиты у Богослова. Тот убережет от нечистой силы, живущей по обочинам дорог и запугивающей людей на перекрестках.

Традиции:

В этот день следует закончить все полевые работы.

В этот день работать можно только до обеда, а вот во второй половине дня следовало отдыхать. В древности этот праздник также назывался Иоанна Путника или Шептуна Покровного.

Нужно посетить храм и помолиться, причаститься и покаяться в грехах, исповедаться. Иоанн Богослов помогает людям, которые потеряли веру в себя и нуждаются в духовной поддержке.

Иоанну Богослову следует помолиться об исцелении от болезней, о любви между супругами и о счастье материнства.

Школьникам и студентам в этот день нужно помолиться Иоанну Богослову и попросить у него покровительства и помощи в обучении.

Это поминальный день, поэтому нужно обязательно помолиться за души умерших.

Приметы:

Снег пошел 9 октября – через 40 дней наступит зима.

Солнечный и теплый день 9 октября предвещает нежаркий и дождливый июль.

До первого снега на деревьях осталось достаточно много листьев – жди суровой зимы.

Дождь со снегом 9 октября – в январе будет три сильных оттепели.

После длительного затишья 9 октября начинает дуть сильный ветер – будет дождь или снег.

В течение дня температура воздуха практически не меняется – такой она останется и в ближайшие дни.

Улетели грачи 9 октября – скоро выпадет снег.

Розовый, желтый или золотой закат – хорошая погода будет.

Яркие звезды – погода будет приятной. Тусклые звезды предвещают дождь или снег.

Быстрый ноябрь – примета, что зима тоже наступит достаточно быстро.

Идет дождь – непогода продлится еще 2 недели.

Именины: Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян

В этот день:

1780 — Сформировался ураган, известный как Великий ураган 1780 года, и ставший самым смертоносным в Атлантике за всю историю наблюдения. Унес около 22 тыс. жизней за 10 дней.

1890 — Под Парижем французский инженер-самоучка Клеман Адер первым в мире взлетел на самодвижущемся пилотируемом аппарате тяжелее воздуха и пролетел на нем 50 метров.

1965 — Песня Битлз "Yesterday" возглавила американский хит-парад.

2006 — Первое испытание Северной Кореей ядерного оружия.