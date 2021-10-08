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19:02 08.10.2021

Суд решил оставить под домашним арестом генпрокурора Молдовы

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Суд решил оставить под домашним арестом генпрокурора Молдовы

Суд в Кишиневе в пятницу вечером вынес решение о домашнем аресте генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло сроком на 30 дней, передает корреспондент "Интерфакса" из суда.

"Суд вынес решение о том, что в течение следующих 30 дней Александр Стояногло будет находится под домашним арестом", - сообщил журналистам прокурор Виктор Фуртунэ, который ведет дело.

Вышедший к журналистам Стояногло назвал решение несправедливым.

"Я не согласен с таким решением, так как я невиновен. Я не признаю свою вину ни по одному из выдвинутых обвинений", - сказал он.

Генпрокурор Молдовы Стояногло был задержан на 72 часа во вторник поздно вечером. В тот же день он был отстранен от должности на основании обвинений по четырем статьям Уголовного кодекса Молдовы: злоупотребление служебным положением, превышение полномочий, пассивная коррупция, дача ложных показаний. На период отстранения Стояногло исполнять обязанности генпрокурора будет Думитру Робу.

Во время задержания Стояногло заявил журналистам, что "это месть президента Майи Санду". В свою очередь, глава государства заявила, что она не причастна к этому и не вмешивается в работу прокуроров.

Прокуратура Молдовы запросила для Стояногло 30 суток ареста в следственном изоляторе.

Теги: #генпрокурор #молдова #арест
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