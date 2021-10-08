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18:35 08.10.2021

Российские наемники обстреляли 6 раз украинские позиции на Донбассе за минувшие сутки, ранен один боец – штаб ООС

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Российские наемники обстреляли 6 раз украинские позиции на Донбассе за минувшие сутки, ранен один боец – штаб ООС

С начала текущих суток зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минского договоренностями вооружения… Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – тяжелое", - говорится вечерней сводке на странице штаба ООС в фейсбуке утром в пятницу.

Штаб ООС также проинформировал, что позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, вблизи Троицкого оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Майорска враждебные вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, в направлении Красногоровки открывался огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, неподалеку Крымского велся обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Причепиловки российские наемники совершили обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Теги: #всу #оос #обстрел
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