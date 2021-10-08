Глава СБУ о новом подозрении Медведчуку: у нас есть показания свидетелей – бывших высокопоставленных чиновников Кабмина и госпредприятий

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявляет, что следствие располагает свидетельскими показаниями бывших высокопоставленных чиновников Кабинета министров Украины и государственных предприятий, подтверждающими обоснованность нового подозрения народному депутату фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.

"Кроме других доказательств, о которых мы говорили, у нас есть показания свидетелей – бывший высокопоставленных чиновников правительства Украины и государственных предприятий, которые полностью подтверждают то, что вы сейчас услышали на аудиоряде", - сказал Баканов на брифинге в пятницу в Киеве.

Как сообщалось, Медведчуку предъявлено подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.