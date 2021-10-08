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17:57 08.10.2021

Прокуратура будет просить об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 млрд грн - Венедиктова

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Прокуратура будет просить об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 млрд грн - Венедиктова

Прокуратура будет просить суд избрать меру пресечения народному депутату Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн в рамках нового предъявленного подозрения о государственной измене и содействию финансированию террористических организаций.

"Если оценивать все то, что мы услышали, совокупность тех материалов, которые есть, я бы просил безальтернативный вариант, в виде ареста", - сказал глава СБУ Иван Баканов на совместной с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, о какой мере пресечения будет просить следствие.

В свою очередь, генпрокурор уточнила, что "нельзя по такой категории дел идти безальтернативно".

"Поэтому прокуратура пойдет (в суд - ИФ) с ходатайством о содержании по стражей или залогом в 1 млрд грн", - сказала Венедиктова.

Теги: #венедиктова #медведчук #прокуратура
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