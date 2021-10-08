В процессе расследования смерти Полякова никто пока не задержан – начальник столичной полиции

Сотрудники правоохранительных органов в данный момент не задержали никого рамках расследования смерти народного депутата Украины Антона Полякова, сообщил начальник главного управления Национальной полиции города Киева Иван Выговский.

По его словам, в данный момент правоохранители исследуют все имеющиеся у них сведения, а оснований для задержания кого-либо из фигурантов пока нет.

"Никто не задержан, потому что у нас нет оснований (для задержания – ИФ) в данный момент до установления всех обстоятельств", – заявил Выговский во время брифинга в пятницу.

Он отметил, что правоохранители анализируют видео с камер видеонаблюдения, которые были в местах нахождения умершего Полякова.

"Сказать, что это было умышленное убийство мы не можем. Поэтому мы никого пока не задерживали", - подчеркнул полицейский.

Утром в пятницу Отдел коммуникации полиции Киева, сообщил, что 8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".