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15:47 08.10.2021

В ночь смерти нардеп Поляков употреблял спиртные напитки со знакомым, не хотел ехать домой – начальник полиции Киева

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В ночь смерти народный депутат (член группы "За майбутне") Антон Поляков употреблял спиртные напитки в развлекательном заведении Киева со своим знакомым и не хотел ехать домой из-за ссоры с сожительницей, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Иван Выговский

"Погибший (народный депутат Антон Поляков – ИФ) в ночное время употреблял спиртные напитки в одном из развлекательных заведений Киева со своим знакомым, после чего они сели в машину этого человека поехали по городу Киеву. Знакомый предложил нашему погибшему поехать на место проживания, но из-за бытовых проблем – ссоры со своей сожительницей – он не захотел ехать и они где-то 1,5 часа ездили по улицам Киева. После этого знакомому надоело общение с погибшим, и он предложил ему на такси добраться домой", - рассказал начальник ГУ Нацполиции Киева на брифинге в Киеве в пятницу.

По данным полиции, Поляков пересел в такси, водитель которого нарушил правила дорожного движения и был остановлен патрульными полицейскими. Патрульные, как отметил Выговский, проверяя документы таксиста, увидели на заднем сидении мужчину в "полулежачем состоянии".

"Таксист сообщил, что пассажир пребывал в состоянии алкогольного опьянения, ему стало плохо", - сказал начальник полиции Киева.

Он добавил, что по прибытию медиков на место, дефибриллятором были проведены соответствующие меры, однако потерпевший скончался на месте.

"Выехала следственно-оперативная группа, эксперты…Внесено в ЕРДР по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть" пока что", - сказал Выговский.

Отвечая на вопрос журналистов, о том, встречался ли Поляков с Русланом Джамбулатовым (помощником нардепа Анны Скороход) накануне своей смерти, он сказал, что да, отметив, что правоохранители его не задерживали.

"Руслана Джамбулатова не задержали. Его пригласили (на допрос – ИФ). Действительно, это был этот человек", - сказал Выговский.

Глава киевской полиции уточнил, что накануне смерти Поляков также поссорился со своей сожительницей.

"Поймите, я не все могу говорить, чтобы потом не было вопросов. Мы не понимаем и не можем на 100% точно сказать, что это была естественная смерть или отравление неизвестным лицом. Но сейчас мы, скажем так, больше склоняемся к тому, что это была естественная смерть", - добавил Выговский.

Теги: #поляков #полиция #выговский
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