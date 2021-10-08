В военном госпитале Киева разоблачили коррупционную схему вымогания средств у участников АТО/ОСС

Столичные правоохранители разоблачили коррупционную схему вымогания неправомерной выгоды от бывших военнослужащих, участников АТО/ООС со стороны должностных лиц Главного военного клинического госпиталя за присвоение ветеранам групп инвалидности, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в пятницу.

"Должностные лица медицинского учреждения организовали преступную схему противоправного обогащения путем получения неправомерной выгоды от бывших военнослужащих, участников АТО и ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и назначения группы инвалидности для дальнейшего прохождения МСЭК (медико-санитарной экспертной комиссии – ИФ). Стоимость таких "услуг" составляла от $1500 в зависимости от степени расстройств", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что 7 октября сразу после получения очередной части неправомерной выгоды был задержан посредник, сейчас ему сообщено о подозрении.

"В рамках уголовного производства проведены обыски по местам работы и проживания других фигурантов, в ходе которых выявлено денежные средства, вероятно полученные преступным путем. Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам преступной схемы", - подчеркивают правоохранители.