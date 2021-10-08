События

14:53 08.10.2021

"Евровидение" в 2022 году пройдет в Турине

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"Евровидение" в 2022 году пройдет в Турине

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2022 году пройдет в Турине, сообщают в пятницу европейские СМИ со ссылкой на заявление организаторов.

Мероприятие состоится на арене PalaOlimpico. Полуфинал пройдет 10 и 12 мая 2022 года, а финал - 14 мая.

"Мы победили! Турин победил!" - написала в Facebook мэр Турина Кьяра Аппендино.

Победа итальянской музыкальной группы Maneskin обеспечила то, что в следующем году принимать конкурс будет Италия. Страна принимает конкурс в третий раз за его историю - ранее это случилось в 1965 году в Неаполе и в 1991 в Риме.

"Евровидение" - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 млн зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.

Теги: #турин #евровидение
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