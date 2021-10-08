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14:15 08.10.2021

Индия с 15 октября начнет выдавать туристические визы иностранным гражданам

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Индия с 15 октября начнет выдавать туристические визы иностранным гражданам

Индия с 15 октября начнет выдавать туристические визы иностранным гражданам после полуторагодового перерыва, для получения такой визы туристы должны прилететь на чартерном рейсе, следует из официального сообщения правительства страны.

Как уточняется, введение туристических виз стало следующим шагом после того, как на протяжении последних месяцев была разрешена выдача деловых, дипломатических и студенческих виз. Ранее сообщалось, что первые 500 тыс. иностранных туристов получат визы бесплатно.

С 15 ноября туристические визы смогут получить и туристы, прилетающие на регулярных рейсах.

"Все протоколы и нормы, связанные с предупреждением распространения COVID-19, которые ввело министерство здравоохранения, должны соблюдать и иностранные туристы, авиакомпании, которые привозят их в Индию, а также все сотрудники аэропортов", - говорится в сообщении.

В 2019 году, до начала пандемии коронавируса, Индия приняла 10,6 млн иностранных туристов.

Теги: #туризм #индия
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