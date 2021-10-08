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12:16 08.10.2021

Российский журналист Дмитрий Муратов и журналистка из Филиппин Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира

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Российский журналист Дмитрий Муратов и журналистка из Филиппин Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира

Российский журналист Дмитрий Муратов и его филиппинская коллега Мария Ресса - лауреаты Нобелевской премии мира 2021 года, объявили в пятницу в Нобелевском комитете.

В нем пояснили, что журналисты получают эту премию "за их отважную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России".

В Нобелевском комитете подчеркнули, что Муратов "последовательно защищал права журналистов". Также в нем заявляют, что свобода слова и свобода распространения информации "играют ключевую роль для демократии и для предотвращения войн и конфликтов".

"Он постоянно защищал право журналистов писать то, что они хотят, соответствуя профессиональным и этическим стандартам журналистики", - говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Муратов родился в 1961 году в городе Куйбышев (ныне - Самара), окончил Куйбышевский государственный университет. В разное время работал в газетах "Волжский комсомолец" и "Комсомольская правда", был специальным корреспондентом в Чечне в период с 1994 по 1995 год. Он является одним из основателей "Новой газеты", а в настоящее время занимает пост главного редактора издания.

Рессе 53 года, она родилась в Маниле, в детстве вместе с матерью переехала в США, где училась и получила степень бакалавра в Принстонском университете. Затем она продолжила образование на Филиппинах в Университете Филиппин Дилиман.

В 2012 году Ресса в числе других журналистов стала одним из создателей новостного сайта Rappler, на котором публикуются независимые журналистские расследования. Она до сих пор возглавляет эту платформу.

"Как журналист и глава Rappler Ресса зарекомендовала себя как бесстрашный защитник свободы слова", - говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Она также работала корреспондентом CNN в Юго-Восточном азиатском регионе в течение практически двух десятилетий.

Теги: #свобода_слова #мир #нобелевскя_премия
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