На шахте во Львовской области погиб горняк - Волынец

На шахте "Червоноградская" (Львовская обл.) погиб горняк, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Из Львовской области, из шахты "Червоноградская", сообщают о гибели горняка подземного участка конвейерного транспорта Василия Лимича 1959 года рождения. Детали трагедии предстоит выяснить комиссии. Семья Независимого профсоюза горняков Украины выражает искренние соболезнования семье погибшего", - написал Волынец на своей странице в Facebook в пятницу.