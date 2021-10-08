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11:44 08.10.2021

На шахте во Львовской области погиб горняк - Волынец

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На шахте во Львовской области погиб горняк - Волынец

На шахте "Червоноградская" (Львовская обл.) погиб горняк, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Из Львовской области, из шахты "Червоноградская", сообщают о гибели горняка подземного участка конвейерного транспорта Василия Лимича 1959 года рождения. Детали трагедии предстоит выяснить комиссии. Семья Независимого профсоюза горняков Украины выражает искренние соболезнования семье погибшего", - написал Волынец на своей странице в Facebook в пятницу.

 

Теги: #гибель #волынец #шахта #горняк #львовская_область
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