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11:43 08.10.2021

Нардеп Скороход потеряла сознание в Раде, сейчас она находится в больнице – депутат Лубинец

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Нардеп Скороход потеряла сознание в Раде, сейчас она находится в больнице – депутат Лубинец

Народная депутат из группы "За майбутне" Анна Скороход, которая утро в пятницу потеряла создание в здании комитетов Верховной Рады, находится сейчас в больнице, сообщил журналистам член группы Дмитрий Лубинец.

"В нашей группе все 22 человека, и мы достаточно хорошо общаемся друг с другом... Госпожа Анна, сидит (в зале пленарных заседаний парламента - ИФ) рядом с Антоном (Поляковым - ИФ), они больше всего общались. Я думаю, что это (потеря сознания - ИФ) ее реакция на то, что он погиб. Она потеряла создание, находясь в здании комитетов (Верховной Рады, по улице Садовая, 3А - ИФ), срочно вызвали "скорую" и на данный момент она находится в больнице", - сказал Лубинец.

По его словам, скорее всего у Скороход повысилось давление.

Он также отметил, что ее пытались привести в чувства в помещении комитетов, но это "не очень получилось: ей стало немножко легче, но потом она снова потеряла сознание, поэтому решили срочно отправлять ее в больницу".

Теги: #скороход #поляков #рада #лубинец
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