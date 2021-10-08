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11:38 08.10.2021

Погода в Украине в ближайшие дни существенно не изменится

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Погода в Украине в ближайшие дни существенно не изменится

В выходные дни территория Украины останется в прохладной воздушной массе, а сухую погоду продолжит определять поле повышенного атмосферного давления, сообщил Укргидрометцентр.

В субботу в Украине без осадков. Ветер северо-восточный, 5-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Крыму и Приазовье 3-8° тепла; днем 9-14° тепла, на Закарпатье до 17°.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 11-13° .

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 09 октября самая высокая температура днем была +29,5 в 1893г., самая низкая ночью -2,3 в 1890г.

В воскресенье в Украине без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 9-14° тепла; на юге и востоке страны ночью 1-6° тепла, днем 11-16°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 11-13° .

Теги: #погода #укргидрометцентр
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