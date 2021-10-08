Верховный суд направил в КС обращение о конституционности закона о назначении членов ВСП

Верховный суд направил в Конституционный суд обращение Высшего совета правосудия относительно неконституционности положений закона о порядке назначения членов ВСП.

Такое постановление судьи Верховного суда приняли на пленуме в пятницу. "За" проголосвали 129 судей, "против" – 15.

Выступая на пленуме с агрументацией обращения в КС, глава ВС Валентина Данишевская отметила, что реализацию судебной реформы необходимо "обезопасить от нарушений Конституции".

"Для меня лично этот шаг (обращение в КС) является обязанностью Верховного суда.... Он нужен тем, кто будет внедрять эту реформу...чтобы каждое действие этического совета не обжаловалось", - подчеркнула глава ВС.