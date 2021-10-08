Предварительной причиной смерти нардепа Полякова названа коронарная недостаточность

Причиной смерти народного депутата Антона Полякова, по предварительной информации правоохранителей, является острая коронарная недостаточность, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в пятницу.

"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований", - говорится в сообщении.

Народный депутат Галина Янченко (фракция "Слуга народа") в своём телеграмм-канале также сообщила, что причиной смерти Полякова являются проблемы с сердцем.

"Причина смерти Антона Полякова - остановка сердца. По информации, которая есть в моем распоряжении, когда патрульные остановили такси, Антон был жив, но в тяжелом состоянии. Его рвало, а вскоре начались конвульсии", - написала нардеп.

Она отметила, что во время остановки такси на полицейских были боди-камеры, которые работали и зафиксировали событие.

"Завтра-послезавтра будут результаты токсикологии, которые покажут, были ли в организме ядовитые вещества", - добавила Янченко.

Утром в пятницу Отдел коммуникации полиции Киева, сообщил, что 8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора быстро и объективно установит причину смерти в ночь на пятницу, 8 октября, народного депутата Украины ("За майбутнє") Антона Полякова.

Позже источник агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах сообщил, что запах алкоголя от найденного мертвым нардепа Полякова не исходил. "Запаха алкоголя от него не было, в автомобиле ему стало плохо и стошнило",- сказал собеседник агентства.