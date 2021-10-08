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09:40 08.10.2021

Запах алкоголя от найденного мертвым нардепа Полякова не исходил - источник

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Запах алкоголя от найденного мертвым народного депутата Украины (депутатская группа "За майбутнє") Антона Полякова не исходил, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Запаха алкоголя от него не было, в автомобиле ему стало плохо и стошнило",- сказал собеседник агентства.

Собеседник также отметил, что ценные вещи были при нардепе.

Утром в пятницу Отдел коммуникации полиции Киева, сообщил, что 8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора быстро и объективно установит причину смерти в ночь на пятницу, 8 октября, народного депутата Украины ("За майбутнє") Антона Полякова.

Теги: #поляков #правоохранители #смерть
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