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09:25 08.10.2021

Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины

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Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного украинского военного, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу.

"Принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личности осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения… мысли органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и других обстоятельств, согласно с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины Владимир Зеленский… подписал указ о помиловании этих осужденных", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что подобное помилование сделано впервые в новейшей истории Украины.

Теги: #военные #указ #зеленский #помилование
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