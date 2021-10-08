Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора быстро и объективно установит причину смерти нардепа Полякова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора быстро и объективно установит причину смерти в ночь на пятницу, 8 октября, народного депутата Украины ("За майбутнє") Антона Полякова.

"Ночью скончался народный депутат Антон Поляков. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, которого остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что причины смерти нардепы будут устанавливаться при вскрытии, которое состоится уже в ближайшие часы.

Также она напомнила, что правоохранители начали уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины.

Досудебное расследование поручено следователям СУ ГУ Нацполиции в г.Киеве. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи.

"Мои соболезнования близким Антона Полякова и заверения, что мы быстро и объективно найдем истину", - подытожила она.

В свою очередь Патрульная полиция Украины в Facebook отметила, что ночью во время патрулирования на проспекте Соборности в Киеве патрульные остановили автомобиль Hyundai Sonata за нарушение правил дорожного движения, во время общения с водителем заметили на заднем сиденье мужчину, который находился в бессознательном состоянии.

"Водитель сообщил, что это пассажир, которого он взял подвезти с остановки. Патрульные срочно вызвали скорую помощь и вспомогательный экипаж. В дальнейшем инспекторы получили пассажира из автомобиля и положить в стабильное боковое положение. У него отсутствовали пульс и дыхание. Патрульные немедленно начали сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой. В дальнейшем врачи скорой продолжили проводить реанимационные действия, однако это оказалось напрасным, мужчина в себя так и не пришел", - сказано в сообщении.

В дальнейшем на место прибыла следственно-оперативная группа Днепровского района для дальнейшего разбора и квалификации события.

Утром в пятницу Отдел коммуникации полиции Киева, сообщил, что 8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".