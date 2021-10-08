События

09:22 08.10.2021

Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора быстро и объективно установит причину смерти нардепа Полякова

2 мин читать
Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора быстро и объективно установит причину смерти нардепа Полякова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора быстро и объективно установит причину смерти в ночь на пятницу, 8 октября, народного депутата Украины ("За майбутнє") Антона Полякова.

"Ночью скончался народный депутат Антон Поляков. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, которого остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что причины смерти нардепы будут устанавливаться при вскрытии, которое состоится уже в ближайшие часы.

Также она напомнила, что правоохранители начали уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины.

Досудебное расследование поручено следователям СУ ГУ Нацполиции в г.Киеве. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи.

"Мои соболезнования близким Антона Полякова и заверения, что мы быстро и объективно найдем истину", - подытожила она.

В свою очередь Патрульная полиция Украины в Facebook отметила, что ночью во время патрулирования на проспекте Соборности в Киеве патрульные остановили автомобиль Hyundai Sonata за нарушение правил дорожного движения, во время общения с водителем заметили на заднем сиденье мужчину, который находился в бессознательном состоянии.

"Водитель сообщил, что это пассажир, которого он взял подвезти с остановки. Патрульные срочно вызвали скорую помощь и вспомогательный экипаж. В дальнейшем инспекторы получили пассажира из автомобиля и положить в стабильное боковое положение. У него отсутствовали пульс и дыхание. Патрульные немедленно начали сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой. В дальнейшем врачи скорой продолжили проводить реанимационные действия, однако это оказалось напрасным, мужчина в себя так и не пришел", - сказано в сообщении.

В дальнейшем на место прибыла следственно-оперативная группа Днепровского района для дальнейшего разбора и квалификации события.

Утром в пятницу Отдел коммуникации полиции Киева, сообщил, что 8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

 

 

Теги: #венедиктова #поляков #смерть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:40 08.10.2021
Запах алкоголя от найденного мертвым нардепа Полякова не исходил - источник

Запах алкоголя от найденного мертвым нардепа Полякова не исходил - источник

08:10 08.10.2021
Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти нардепа Антона Полякова – полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти нардепа Антона Полякова – полиция

13:16 06.10.2021
Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Труханову в рамках расследования НАБУ и САП

Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Труханову в рамках расследования НАБУ и САП

11:29 06.10.2021
Венедиктова об инциденте у главы правления Укрэксимбанка: не будем покрывать безумие, продемонстрированное сотрудниками госбанка, ответственность неизбежна

Венедиктова об инциденте у главы правления Укрэксимбанка: не будем покрывать безумие, продемонстрированное сотрудниками госбанка, ответственность неизбежна

10:31 04.10.2021
Генпрокурор: намек на бездеятельность правоохранителей в деле "ПриватБанка" – чистая спекуляция

Генпрокурор: намек на бездеятельность правоохранителей в деле "ПриватБанка" – чистая спекуляция

18:28 03.10.2021
Двое украинских моряков умерли в Бангладеш - СМИ

Двое украинских моряков умерли в Бангладеш - СМИ

13:18 03.10.2021
Скончался известный французский предприниматель Бернар Тапи

Скончался известный французский предприниматель Бернар Тапи

12:48 02.10.2021
Венедиктова заявляет, что еще не ознакомилась с жалобой о нарушениях при принятии закона о деолигархизации

Венедиктова заявляет, что еще не ознакомилась с жалобой о нарушениях при принятии закона о деолигархизации

12:45 02.10.2021
Венедиктова: У следствия есть более десятка версий покушения на Шефира, две из них - основные

Венедиктова: У следствия есть более десятка версий покушения на Шефира, две из них - основные

16:32 30.09.2021
Венедиктова: разрабатывается платформа для объединения всех электронных систем прокуратуры и правоохранительных органов

Венедиктова: разрабатывается платформа для объединения всех электронных систем прокуратуры и правоохранительных органов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины

В Украине за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 4 720 человек, 241 умер – Минздрав

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти нардепа Антона Полякова – полиция

Украинский военный получил ранение в результате обстрела на Донбассе

Бывшего руководителя ГПЗКУ, которого обвинили в растрате 88 млн грн, оправдали спустя 6 лет

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 236,7 млн

США поставляют вакцины от COVID-19 в другие страны не прося ничего взамен, в отличие от РФ и КНР - Байден

Более 6 млн человек получили две дозы вакцинации – Минздрав

Восемь семей погибших участников АТО получат компенсацию за земельные участки

В Украине за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 4 720 человек, 241 умер – Минздрав

Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга

Украинский военный получил ранение в результате обстрела на Донбассе

Киев в 17 раз увеличил поступления в бюджет от оплаты за парковку

8 октября: Какой сегодня праздник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА