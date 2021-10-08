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08:59 08.10.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 236,7 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 236,7 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы возросло до 236 млн 749 тыс. 408, свидетельствуют данные на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались не менее 4 млн 834 тыс. 268 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 44 млн 158 тыс. 910 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов достигло показателя в 710 тыс. 173.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 915 тыс. 569. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 450 тыс. 160 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 532 тыс. 558 заболевших. Скончались 599 тыс. 810 человек.

За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 395 млн 252 тыс. 220 доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 622,1; а количество случаев на 1 млн человек - 30,476. В США на 1 млн жителей в среднем скончались 2 тыс. 190 человек, в Индии - 322, Бразилии - 2 тыс. 797.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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