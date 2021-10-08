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08:49 08.10.2021

США поставляют вакцины от COVID-19 в другие страны не прося ничего взамен, в отличие от РФ и КНР - Байден

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США поставляют вакцины от COVID-19 в другие страны не прося ничего взамен, в отличие от РФ и КНР - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что США в отличие от таких стран, как Россия и Китай, поставляют вакцины против COVID-19, не требуя ничего взамен.

"Мы обязаны в наших собственных интересах помогать другим странам. И, кстати, я путешествую по миру. Я встречался со всеми ведущими мировыми лидерами и собираюсь продолжать встречаться с ними. (...) Другие страны делают вид, что они действительно делают очень многое. Мы предоставили больше вакцин по всему миру, чем все остальные страны мира вместе взятые", - заявил Байден во время выступления, посвященного необходимости вакцинироваться от COVID-19.

"В отличие от Китая, России и других стран, мы ни о чем не просим. Ничего взамен. Ничего. (...) И это оказывает глубокое влияние на то, как на нас смотрят", - отметил он.

По его словам, США приобрели достаточно доз вакцины для того, чтобы каждый американец смог привиться.

Кроме того, подчеркнул американский лидер, США уже предоставили 180 млн доз вакцины в другие части мира.

"И мы собираемся в конечном итоге сделать более 1 млрд 200 млн доз до конца первого квартала следующего года", - добавил Байден.

Теги: #сша #байден #вакцины #коронавирус
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