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08:43 08.10.2021

Более 6 млн человек получили две дозы вакцинации – Минздрав

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Более 6 млн человек получили две дозы вакцинации – Минздрав

С начала кампании вакцинации в Украине более 6 млн человек получили две прививки, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"Более 6 млн украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19! 127 685 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 7 октября 2021. Одну дозу получили 61 250 человек полностью иммунизированы – 66 435 человек", – указано в сообщении утром в пятницу.

В течение суток работали: 936 мобильных бригад, 3 050 пунктов прививки; 355 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 421 452 человека, из них получили одну дозу – 7 421 450 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 008 605 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 13 430 055 прививок", – подчеркнули в ведомстве.

 

Теги: #вакцинация #коронавирус
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