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08:20 08.10.2021

В Украине за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 4 720 человек, 241 умер – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 4 720 человек, 241 умер – Минздрав

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 16 362 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 4 720 человек, 241 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 7 октября 2021 в Украине зафиксировано 16 362 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 553, медработников - 431). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 3 526 человек; летальных случаев - 241; выздоровели – 4 720 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 7 октября 2021 в Украине сообщили о 15 125 новых случаях, 6 октября зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания COVID-19, 5 октября зафиксировано 9 846 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 октября сообщалось о 4 821 новых случае заболевания СOVID-19, 3 октября зафиксировано 7 967 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 октября зафиксировано 11 809 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 октября зафиксировано 12 034 новых случая заболевания СOVID-19, 30 сентября зафиксировано 11 757 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 514 005 человек, выздоровело 2 282 482 человека, летальных случаев - 58 081.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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