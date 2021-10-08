Украинский военный получил ранение в результате обстрела на Донбассе

Украинский военнослужащий получил ранение на Донбассе с начала текущих суток, зафиксировано 2 обстрела со стороны российских наемников, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 8 октября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня… Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину была оказана неотложная домедицинская помощь, он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", – сказано в утренней сводке на страинце штаба в Фейсбук в пятницу.

Обстрелы со стороны противника зафиксированы у Золотого-4, где российские наемники использовали ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

У Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения", – сказано в сообщении.

За прошедшие сутки, 7 октября, противник 6 раз нарушил режим прекращения огня.