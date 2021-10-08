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07:15 08.10.2021

Киев в 17 раз увеличил поступления в бюджет от оплаты за парковку

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Киев в 17 раз увеличил поступления в бюджет от оплаты за парковку

В сентябре текущего года за парковку автотранспорта в бюджет Киева поступило в 17 раз больше средств по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в КГГА.

"В сентябре киевляне провели 21 753 платежа за парковку, благодаря чему в бюджет общины поступило 2 118 991 грн", – сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в четверг, во время презентации концепции новой парковочной политики города.

По его данным, это в 17 раз больше, чем в сентябре 2020 года, когда в бюджет за парковку поступило всего 119 369 грн за 4,6 тыс. оплат.

Усов также отметил, что в июле этого года город получил 8 тыс. платежей за парковку на сумму 783 229 грн, а в августе количество платежей уже выросла до 13 679, на общую сумму 1 490 336 грн. "Для сравнения за аналогичный период прошлого года - в июле 2020 - произошло 4 739 оплат на сумму 127 134 грн, в августе – 4 551 оплата на 119 620 грн", – напомнил чиновник.

По словам заместителя председателя КГГА, это свидетельствует о том, что парковочная политика Киева движется в правильном направлении.

"Утверждение новых парковочных зон и тарифов, проведения специальных уникальных исследований и вывода на рынок новых продуктов, бескомпромиссная борьба с парковочной мафией и перевода оплаты за парковку на исключительно безналичную форму дает нам возможность показать вам, что детенизация парковочного пространства работает. То, что годами было в полукриминальном мире, сейчас начало легально поступать в наш общий городской бюджет", - отметил Усов.

Он также добавил, что полученные от парковки средства направляются исключительно на улучшение транспортной инфраструктуры города и общественного транспорта.

Теги: #киев #парковка #оплата
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