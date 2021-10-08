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04:56 08.10.2021

Троих жителей Львова будут судить за подделку негативных тестов на COVID-19

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Троих жителей Львова будут судить за подделку негативных тестов на COVID-19

Уголовное производство против троих жителей Львова, которых подозревают в подделке негативных тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По данным следствия, туристическая фирма предоставляла своим клиентам возможность купить за 800 грн негативный ПЦР-тест на коронавирус. Фальшивые тесты изготовлял местный стоматолог, используя реквизиты одного из диагностических центров. Он сам отвозил клиентам фальшивые тесты, представляясь курьером.

Досудебное производство, открытое за подделку документов, проводили следователи Львовского районного управления полиции №1.

Теги: #львов #подделка #тесты
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