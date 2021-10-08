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03:49 08.10.2021

Еще двое харьковских экс-полицейских подозреваются во взяточничестве за непривлечение наркозависимых к ответственности

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Еще двое харьковских экс-полицейских подозреваются во взяточничестве за непривлечение наркозависимых к ответственности

Двое бывших полицейских полка особого назначения ГУ НП в Харьковской области подозреваются в получении взяток за непривлечение наркозависимых к уголовной ответственности.

"Сообщено о подозрении двум бывшим полицейским полка особого назначения ГУ НП в области по факту получения неправомерной выгоды, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Таким образом, число подозреваемых в деле выросло до 12 человек.

Как сообщалось, в июне этого года о подозрении во взяточничестве  (ч. 3 ст. 368 УК Украины) было объявлено 9 действующим сотрудникам полиции и одному гражданскому (экс-полицейскому). Кроме того, последнему инкриминируются также пытки (ч.1 ст.127 УК Украины)

По данным следствия, в ноябре 2020 гражданский (экс-полицейский) совместно с сотрудниками Харьковского главка разработали схему получения неправомерной выгоды от наркозависимых. Полицейские совместно с экс-коллегой задерживали наркозависимых и угрожали привлечь их к уголовной ответственности, а некоторых из них - поместить в больничное учреждение. В качестве альтернативы задержанным предлагали решить вопрос "полюбовно", заплатив от 200 до 500 долларов.

Кроме того, по данным следствия в феврале этого года двое оперуполномоченных совместно с бывшим полицейским задержали мужчину и поместили его в автомобиль. Чтобы заставить мужчину рассказать, где он получил наркотик и получить от него признание в совершении преступления, экс-полицейский надел на задержанного наручники и начал выкручивать ему руки.

Досудебное расследование проводят следователи Второго следственного отдела  (с дислокацией в Харькове) теруправления ГБР, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение - сотрудники УСБУ в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляет Харьковская облпрокуратура.

Теги: #взятка #полицейские #харьков
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