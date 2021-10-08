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02:47 08.10.2021

"Схемы" обнародовали расследование о "Укрэксимбанке"

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"Схемы" обнародовали расследование о "Укрэксимбанке"

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовали расследование "Мецгер, "ДНР", SkyMall и $6 млн: Расследование "Схем" о "Укрэксимбанке", во время которого произошел конфликт между директором банка Евгением Мецгером и съемочной группой "Схем".

Полный текст и видео расследования обнародованы на сайте "Радио Свобода" в четверг вечером.

"Схемам" удалось выяснить, что государственный "Укрэксимбанк" выдал $6 млн кредита фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность на временно оккупированной части Донецкой области (ОРДО), на которой действует при поддержке России группировки "ДНР", и платит налоги оккупационной власти. Более того, в качестве гарантии возврата этих денег, под залог банк взял объект, ценность и надежность которого сомнительные - ведь за него годами шла борьба в нескольких юрисдикциях", – говорится в расследовании.

Как сообщалось, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Набсовет Укрэксимбанка 6 октября отстранил главу правления Мецгера на период расследования нападения на журналистов и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

 

Теги: #укрэксимбанк #скандал #видео #схемы
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