События

00:34 08.10.2021

В Харьковской области школьные каникулы начнутся раньше

1 мин читать
В Харьковской области школьные каникулы начнутся раньше

В Харьковской области осенние каникулы для школьников начнутся с 18 октября.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ХОГА Михаила Черняка, такое решение было принято в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в регионе.

"Введем школьные каникулы на территории области, что с учетом праздников, которые будут на следующей неделе - четыре праздничных выходных - позволит на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых", - цитирует Черняка пресс-служба.

Как сообщалось, ранее в четверг городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об ужесточении карантинных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе и введении с 10 октября ограничений "оранжевой" зоны.

Теги: #школа #каникулы #харьковская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:40 06.10.2021
КШЭ анонсировала создание бизнес-школы во главе с Миловановым

КШЭ анонсировала создание бизнес-школы во главе с Миловановым

02:35 21.09.2021
Полиция начала расследование пожара в школе в Чугуеве

Полиция начала расследование пожара в школе в Чугуеве

07:30 20.09.2021
Пожар в школе Чугуева ликвидирован, пострадавших нет

Пожар в школе Чугуева ликвидирован, пострадавших нет

23:34 19.09.2021
Пожар в школе в Чугуеве локализован, идет его ликвидация

Пожар в школе в Чугуеве локализован, идет его ликвидация

10:13 12.09.2021
Под Харьковом микроавтобус съехал в озеро, два человека погибли

Под Харьковом микроавтобус съехал в озеро, два человека погибли

00:01 10.09.2021
В Хмельницком в школе отравились 84 ученика

В Хмельницком в школе отравились 84 ученика

17:59 02.09.2021
На территории ЖК «Озерный Гай Гатное» заработали школа и детский сад

На территории ЖК «Озерный Гай Гатное» заработали школа и детский сад

17:32 31.08.2021
В одной из киевских гимназий во время непогоды сорвало временную крышу, затопило помещения 5-11 классов – КГГА

В одной из киевских гимназий во время непогоды сорвало временную крышу, затопило помещения 5-11 классов – КГГА

20:13 05.08.2021
Зеленский отметил важность предоставления детям в ОРДЛО и Крыму объективной информации об Украине

Зеленский отметил важность предоставления детям в ОРДЛО и Крыму объективной информации об Украине

02:44 03.08.2021
Жителю Харьковской области, вымогавшему у бывшей сожительницы $15 тыс. несуществующего долга, грозит до 7 лет тюрьмы

Жителю Харьковской области, вымогавшему у бывшей сожительницы $15 тыс. несуществующего долга, грозит до 7 лет тюрьмы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бывшего руководителя ГПЗКУ, которого обвинили в растрате 88 млн грн, оправдали спустя 6 лет

С 10 октября в Харькове ужесточаются карантинные ограничения

Киев будет максимально отодвигать ограничения работы общественного транспорта в случае локдауна

Голосование за кандидатов на пост спикера Рады состоится в пятницу

Нобелевскую премию по литературе получил писатель из Танзании Абдулразак Гурна

ПОСЛЕДНЕЕ

Италия с 11 октября ослабит ограничения на число посетителей культурных и спортивных мероприятий

В Офисе президента состоялась встреча по реализации судебной реформы в Украине

В ЕС не согласны с решением Варшавы о верховенстве польской конституции над законами ЕС, обещают принять меры

Конституционный суд Польши подтвердил верховенство закона страны над правовым режимом ЕС

Более 140 тыс. детей в США потеряли родителей и опекунов из-за пандемии COVID-19

У Саакашвили в тюрьме есть и телевизор, и матрац - чиновник

Ермак обсудил усиление роли США в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе с заместительницей госсекретаря США Викторией Нуланд

Три года тюрьмы получил мужчина из Прикарпатья после заявления о подготовке покушения на Зеленского

Бывшего руководителя ГПЗКУ, которого обвинили в растрате 88 млн грн, оправдали спустя 6 лет

Минздрав Украины утвердил перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 являются обязательными

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА