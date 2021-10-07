Италия с 11 октября ослабит ограничения на число посетителей культурных и спортивных мероприятий

Власти Италии с 11 октября ослабят ограничения, вводившиеся из-за угрозы COVID-19, на разрешенное число посетителей культурных и спортивных мероприятий, сообщают в четверг западные СМИ.

"11 октября кинозалы, театры и концертные залы будут заполняться полностью - вместо нынешнего лимита, составляющего 50%", - говорится в заявлении итальянского правительства.

Кроме того, по данным СМИ, теперь максимальное число зрителей на спортивных состязаниях, проходящих в помещениях, повысят до 60% от полной заполняемости, а на мероприятиях на свежем воздухе - до 75%.

СМИ также напоминают, что в Италии действует система "Зеленых пропусков", по которым жителям разрешено посещение мест культурного и спортивного досуга. Также обязательным остается ношение масок.

За весь период пандемии в Италии было зафиксировано более 4,69 млн случаев заражения коронавирусом и около 131 тыс. смертей от заболевания.