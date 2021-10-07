В ЕС не согласны с решением Варшавы о верховенстве польской конституции над законами ЕС, обещают принять меры

В Еврокомиссии (ЕК) в четверг выразили несогласие с судебным решением Польши о верховенстве конституции страны над законами ЕС, пообещали оценить постановление польского суда и принять соответствующие меры.

"Комиссия отстаивает и вновь подтверждает основные принципы правовой системы союза, а именно - верховенство права ЕС над национальным правом, в том числе над конституционными нормами", - говорится в заявлении ЕК.

"Все постановления Европейского суда обязательны для властей всех государств-членов (ЕС - ИФ), в том числе для национальных судов", - подчеркивается в документе.

В ЕК заявили, что постановление Конституционного трибунала Польши вызывает серьезную обеспокоенность; пообещали "детально проанализировать постановление Конституционного трибунала Польши". После этого, отмечается в документе, в ЕК примут решение по дальнейшим мерам.

"Комиссия не раздумывая использует все свои полномочия в соответствии с договорами ЕС, чтобы гарантировать единообразное применение и целостность права Союза", - заявили в ЕК.

Председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли в четверг также заявил о недопустимости вердикта польского суда и призвал ЕК принять меры.

"Сегодняшнее решение в Польше не может остаться без последствий. Верховенство права ЕС не должно вызывать сомнений. Его нарушение оспаривает один из основных принципов нашего союза", - написал Сассоли в твиттере.

"Мы призываем Еврокомиссию принять необходимые меры", - подчеркнул глава ЕП.

Ранее в четверг стало известно, что Конституционный трибунал Польши, задачей которого является проверка на соответствие конституции страны прочих нормативных актов, объявил, что членство Польши в ЕС не дает органам ЕС верховенства в судебной сфере и не означает передачу Польшей своего суверенитета ЕС. Трибунал заключил, что конституция Польши - высший закон этой страны, а любое международное соглашение или договор находятся в подчиненном к нему положению.

Постановление последовало после месяцев судебных процедур, в ходе которых правительство Польши и парламент отстаивали точку зрения на превосходство конституции Польши перед законами ЕС и утверждали, что постановления Европейского суда иногда противоречат польским законам.

Ряд представителей сферы защиты прав человека, еще до постановления трибунала, высказывали опасения, что, если Варшава поставит под сомнение действие в стране правового режима ЕС, это может снизить правовую защищенность граждан Польши. Однако замглавы МИД Польши Павел Яблонский настаивал, что судебное постановление о верховенстве польской конституции не будет противоречить договорам о членстве Польши в ЕС.

При этом, отмечало агентство Associated Press, ЕС не считает Конституционный трибунал Польши легитимным из-за влияния правящей в Польше партии "Право и справедливость" на назначение судей в этот орган.

Отношения Польши с остальным ЕС переживают напряженность на фоне критике Брюсселем попыток польского правительства расширить контроль над судебной ветвью власти в стране.