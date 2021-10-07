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21:02 07.10.2021

Конституционный суд Польши подтвердил верховенство закона страны над правовым режимом ЕС

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Конституционный суд Польши подтвердил верховенство закона страны над правовым режимом ЕС

Конституционный трибунал Польши, задачей которого является проверка на соответствие конституции страны прочих нормативных актов, в четверг вынес решение, что ряд законов ЕС и некоторые судебные постановления ЕС противоречат основному закону Польши, сообщило агентство Associated Press (AP).

К такому выводу пришли 12 из 14 судей трибунала.

Кроме этого, судьи объявили, что членство Польши в ЕС не дает органам ЕС верховенства в судебной сфере и не означает передачу Польшей своего суверенитета ЕС. Судьи решили, что ни одна государственная инстанция Польши не согласится на ограничения своих полномочий внешней силой.

Трибунал заключил, что конституция Польши - высший закон этой страны, а любое международное соглашение или договор находятся в подчиненном к нему положению.

AP напоминает, что постановление последовало после месяцев судебных процедур, в ходе которых правительство Польши и парламент отстаивали точку зрения на превосходство конституции Польши перед законами ЕС и утверждали, что постановления Европейского суда иногда противоречат польским законам.

Ряд представителей сферы защиты прав человека, еще до постановления трибунала, высказывали опасения, что, если Варшава поставит под сомнение действие в стране правового режима ЕС, это может снизить правовую защищенность граждан Польши. Однако замглавы МИД Польши Павел Яблонский настаивал, что судебное постановление о верховенстве польской конституции не будет противоречить договорам о членстве Польши в ЕС.

При этом, отмечает AP, ЕС не считает Конституционный трибунал Польши легитимным из-за влияния правящей в Польше партии "Право и справедливость" на назначение судей в этот орган.

AP добавляет, что отношения Польши с остальным ЕС переживают напряженность на фоне критике Брюсселем попыток польского правительства расширить контроль над судебной ветвью власти в стране.

Теги: #ес #законы #польша #суд
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