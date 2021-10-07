События

20:30 07.10.2021

Более 140 тыс. детей в США потеряли родителей и опекунов из-за пандемии COVID-19

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Более 140 тыс. детей в США потеряли родителей и опекунов из-за пандемии COVID-19

Свыше 140 тыс. детей пережили смерть родителей или опекунов во время пандемии коронавируса в США, сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные американского журнала Pediatrics.

"Новое исследование, опубликованное в журнале Pediatrics, показало, что с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2021 года более 140 тыс. детей в возрастной группе до 18 лет лишились матери или отца, или дедушки и бабушки, которые давали им жилье, удовлетворяли их насущные потребности, ежедневно заботились о них", - отмечает The Guardian.

В исследовании также отмечается тот факт, что большинство смертей пришлось на афроамериканскую часть населения страны.

По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу выявленных за время пандемии случаев COVID-19, так и по количеству летальных исходов от коронавируса. В США выявлено свыше 44,9 млн случаев заражения COVID-19, и свыше 727 тыс. из них имели летальный исход.

Теги: #дети #сша #коронавирус #родители
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