Более 140 тыс. детей в США потеряли родителей и опекунов из-за пандемии COVID-19

Свыше 140 тыс. детей пережили смерть родителей или опекунов во время пандемии коронавируса в США, сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные американского журнала Pediatrics.

"Новое исследование, опубликованное в журнале Pediatrics, показало, что с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2021 года более 140 тыс. детей в возрастной группе до 18 лет лишились матери или отца, или дедушки и бабушки, которые давали им жилье, удовлетворяли их насущные потребности, ежедневно заботились о них", - отмечает The Guardian.

В исследовании также отмечается тот факт, что большинство смертей пришлось на афроамериканскую часть населения страны.

По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу выявленных за время пандемии случаев COVID-19, так и по количеству летальных исходов от коронавируса. В США выявлено свыше 44,9 млн случаев заражения COVID-19, и свыше 727 тыс. из них имели летальный исход.