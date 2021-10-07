События

20:09 07.10.2021

У Саакашвили в тюрьме есть и телевизор, и матрац - чиновник

1 мин читать
У Саакашвили в тюрьме есть и телевизор, и матрац - чиновник

Информация адвокатов о том, что у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремной камере нет телевизора, является ложью, говорится в распространенном в четверг заявлении заместителя гендиректора специальной пенитенциарной службы Ники Цхвариашвили.

"Подследственный и осужденный Михаил Саакашвили пользуется телевизором, и информация адвокатов, что тюремная администрация затягивает передачу ему телевизора, является ложью. Саакашвили приобрел телевизор на собственные средства в магазине на территории Руставской тюрьмы специально изготовленной для него тюремной банковской картой, на которой находится лимитированная сумма денег из средств Саакашвили", - заявил Цхвариашвили.

Он также сообщил, что этой же картой Саакашвили приобрел в тюремном магазине различные предметы личного пользования. "Не соответствует действительности и распространенная информация, что якобы у Саакашвили в тюремной камере нет матраца. Ему выдали и матрац, и постельное белье. Он не обращался к тюремной администрации с просьбой выдачи второго матраца", - уточнил Цхвариашвили.

Ранее в четверг адвокаты заявили журналистам, что у Саакашвили нет в камере, несмотря на неоднократные обращения к тюремной администрации, телевизора и матраца.

Теги: #тюрьма #грузия #саакашвили #условия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:20 07.10.2021
Саакашвили из тюрьмы призывает своих сторонников к акциям протеста

Саакашвили из тюрьмы призывает своих сторонников к акциям протеста

18:58 07.10.2021
Саакашвили не станет проблемой в отношениях Тбилиси и Киева - спикер парламента Грузии

Саакашвили не станет проблемой в отношениях Тбилиси и Киева - спикер парламента Грузии

14:50 07.10.2021
Генсек НАТО уверен, что на саммите в Мадриде союзники подтвердят поддержку Украине и Грузии, а также решение об их будущем членстве в Альянсе

Генсек НАТО уверен, что на саммите в Мадриде союзники подтвердят поддержку Украине и Грузии, а также решение об их будущем членстве в Альянсе

13:58 07.10.2021
Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй призвал Саакашвили прекратить голодовку

Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй призвал Саакашвили прекратить голодовку

12:57 07.10.2021
Госпогранслужба расследует обстоятельства выезда Саакашвили из Украины

Госпогранслужба расследует обстоятельства выезда Саакашвили из Украины

10:11 07.10.2021
Адвокаты требуют назначить судебный процесс в ближайшие дни из-за состояния здоровья Саакашвили

Адвокаты требуют назначить судебный процесс в ближайшие дни из-за состояния здоровья Саакашвили

00:05 07.10.2021
Глава МИД Грузии: Об экстрадиции Саакашвили в Украину речи не идет

Глава МИД Грузии: Об экстрадиции Саакашвили в Украину речи не идет

11:24 06.10.2021
Официальная жена Саакашвили требует его освобождения из тюрьмы

Официальная жена Саакашвили требует его освобождения из тюрьмы

19:57 05.10.2021
Украина и Грузия присоединятся к НАТО "не завтра"

Украина и Грузия присоединятся к НАТО "не завтра"

19:50 05.10.2021
Нардеп Ясько посетила Саакашвили в Грузии

Нардеп Ясько посетила Саакашвили в Грузии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бывшего руководителя ГПЗКУ, которого обвинили в растрате 88 млн грн, оправдали спустя 6 лет

С 10 октября в Харькове ужесточаются карантинные ограничения

Киев будет максимально отодвигать ограничения работы общественного транспорта в случае локдауна

Голосование за кандидатов на пост спикера Рады состоится в пятницу

Нобелевскую премию по литературе получил писатель из Танзании Абдулразак Гурна

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 140 тыс. детей в США потеряли родителей и опекунов из-за пандемии COVID-19

Ермак обсудил усиление роли США в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе с заместительницей госсекретаря США Викторией Нуланд

Три года тюрьмы получил мужчина из Прикарпатья после заявления о подготовке покушения на Зеленского

Бывшего руководителя ГПЗКУ, которого обвинили в растрате 88 млн грн, оправдали спустя 6 лет

Минздрав Украины утвердил перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 являются обязательными

Европарламент призывает расширить санкции по Беларуси

С 10 октября в Харькове ужесточаются карантинные ограничения

Украинский язык стал вторым официальным в одном из муниципалитетов Бразилии - ВКУ

Залужный предупредил, что не потерпит коррупцию в рядах ВСУ ни в каких проявлениях

Эксперты Microsoft связывают с РФ почти 60% кибератак в мире

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА