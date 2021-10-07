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19:59 07.10.2021

Ермак обсудил усиление роли США в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе с заместительницей госсекретаря США Викторией Нуланд

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Ермак обсудил усиление роли США в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе с заместительницей госсекретаря США Викторией Нуланд

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел разговор с заместительницей государственного секретаря США по политическим делам Викторией Нуланд, в ходе которого, среди прочего, обсуждался вопрос участия США в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом сам Ермак сообщил на своей странице в Твиттере в четверг.

"Провел конструктивный разговор с Викторией Нуланд. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, перспективы диалога в формате N4, важность усиления роли США в переговорном процессе по мирному урегулированию на Востоке Украины", - написал глава ОП.

 

Теги: #сша #офис_президента #встреча
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