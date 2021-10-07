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19:38 07.10.2021

Минздрав Украины утвердил перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 являются обязательными

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Минздрав Украины утвердил перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 являются обязательными

Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19, сообщается на сайте Минздрава.

Как сообщается на сайте ведомства, что вакцинироваться против COVID-19 обязаны сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, учреждений всех уровней образования, включая внешкольное, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 – невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев, их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях", - пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Теги: #вакцинация #профессии #минздрав #список
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