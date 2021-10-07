Европарламент призывает расширить санкции по Беларуси

Депутаты Европарламента в четверг приняли резолюцию по Беларуси, в которой потребовали расширить санкции против белорусских властей, а также секторов экономики республики, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европарламента.

Как отмечается в документе, депутаты ЕП сожалеют, что "введенные ЕС экономические санкции лишь частично повлияли на режим Лукашенко". Они призывают страны Евросоюза "и дальше ужесточать адресные экономические санкции, сосредоточив внимание на ключевых белорусских секторах, и безотлагательно продвигать пятый пакет санкций против белорусских физических и юридических лиц, участвующих в бесконечных репрессиях".

Кроме того, европарламентарии призывают к "безоговорочной поддержке белорусской демократической оппозиции в организации свободных и справедливых выборов под международным наблюдением". Они также осуждают отношения между руководством Беларуси и РФ.

В заявлении также выражена солидарность "со странами ЕС, пострадавшими от гибридных атак Беларуси".

Текст резолюции был принят 506 голосами, против выступили 29 депутатов, 139 - воздержались.