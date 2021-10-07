Украинский язык стал вторым официальным в одном из муниципалитетов Бразилии - ВКУ

Депутаты городского совета бразильского муниципалитета Прудентополис приняли решение об утверждении украинского языка вторым официальным, сообщает пресс-служба Всемирного конгресса украинцев в фейсбуке.

"Украинский язык стал официальным языком муниципалитета Прудентополис в Бразилии... Поздравляем с этим успехом украинско-бразильскую Центральную репрезентацию, во главе с вице-президентом Всемирного конгресса украинцев, адвокатом Витторио Соротюком, который подготовил проект закона и обоснования", - говорится в сообщении.

Как сообщает бразильское издание Nossa Gente, решение о признании украинского языка в Прудентополисе было принято в связи с тем, что он является вторым по численности носителей в муниципалитете (после португальского).

"Наличие двух официальных языков является конституционным и соответствует статье 216 Федеральной конституции, которая устанавливает, что нематериальное культурное наследие, которое несет в себе традиции и воспоминания различных этнических групп, составляющих бразильское общество, является бразильским культурным наследием", - отмечает издание, цитируя обоснование указанного законопроекта.

В документе также уточняется, что Прудентополис с 2019 года является городом-побратимом украинского Тернополя, поскольку именно оттуда в муниципалитет прибыло наибольшее число украинских переселенцев.