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19:18 07.10.2021

Украинский язык стал вторым официальным в одном из муниципалитетов Бразилии - ВКУ

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Украинский язык стал вторым официальным в одном из муниципалитетов Бразилии - ВКУ

Депутаты городского совета бразильского муниципалитета Прудентополис приняли решение об утверждении украинского языка вторым официальным, сообщает пресс-служба Всемирного конгресса украинцев в фейсбуке.

"Украинский язык стал официальным языком муниципалитета Прудентополис в Бразилии... Поздравляем с этим успехом украинско-бразильскую Центральную репрезентацию, во главе с вице-президентом Всемирного конгресса украинцев, адвокатом Витторио Соротюком, который подготовил проект закона и обоснования", - говорится в сообщении.

Как сообщает бразильское издание Nossa Gente, решение о признании украинского языка в Прудентополисе было принято в связи с тем, что он является вторым по численности носителей в муниципалитете (после португальского).

"Наличие двух официальных языков является конституционным и соответствует статье 216 Федеральной конституции, которая устанавливает, что нематериальное культурное наследие, которое несет в себе традиции и воспоминания различных этнических групп, составляющих бразильское общество, является бразильским культурным наследием", - отмечает издание, цитируя обоснование указанного законопроекта.

В документе также уточняется, что Прудентополис с 2019 года является городом-побратимом украинского Тернополя, поскольку именно оттуда в муниципалитет прибыло наибольшее число украинских переселенцев.

 

 

Теги: #официальный_язык #бразилия
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