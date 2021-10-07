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19:24 07.10.2021

С 10 октября в Харькове ужесточаются карантинные ограничения

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С 10 октября в Харькове ужесточаются карантинные ограничения

Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в четверг, 7 октября, приняла решение об ужесточении карантинных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, с 10 октября вводятся ограничения "оранжевой" зоны.

В частности, запрещается прием посетителей в кинотеатрах, кинозалах, театрах и других учреждениях культуры с наполненностью более 50% мест; а также пребывание без респираторов или защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования.

Кроме того, в общественном транспорте количество пассажиров ограничивается количеством мест для сидения и обязательно соблюдение масочного режима.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендуется воздержаться от проведения всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, а руководителям субъектов хозяйствования всех форм собственности - обеспечить проведение вакцинации работающего персонала или регулярное тестирование на COVID-19.

Школы и детсады продолжат работу в обычном режиме.

По словам заместителя городского головы Андрея Руденко, ожидается, что список ограничений будет дополнен в ближайшее время Госкомиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Теги: #карантин #харьков
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