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19:20 07.10.2021

Саакашвили из тюрьмы призывает своих сторонников к акциям протеста

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Саакашвили из тюрьмы призывает своих сторонников к акциям протеста

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в распространенном в четверг вечером к своим сторонникам письме пишет, что победа оппозиции во втором туре местных выборов крайне важна для страны и для его освобождения из заключения.

"Сегодня везде, где проводятся вторые туры выборов, мы должны обезвредить все уловки и планы Иванишвили (миллиардер, бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили - ИФ). Объявляю полную поддержку председателю нашей партии "Единое национальное движение" Нике Мелия", - пишет Саакашвили в письме, с которым ознакомил журналистов его адвокат, гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.

Он считает, что во втором туре местных выборов все кандидаты от оппозиции во всех 20 муниципалитетах победят и все его сторонники должны готовиться к проведению массовых акций протеста.

"Многие люди хотят в знак солидарности присоединятся к моей акции голодовки. Хочу, чтобы все знали, моя голодовка достаточна, я ее не прерву, так как другие формы борьбы мне ограничили. Все, кто сейчас на воле должны быть в хорошей физической и моральной форме для решающей битвы", - написал Саакашвили.

Теги: #грузия #саакашвили #сторонники #призыв
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