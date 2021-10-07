Залужный предупредил, что не потерпит коррупцию в рядах ВСУ ни в каких проявлениях

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заявляет, что нулевая толерантность к коррупции - это исходное условие для назначения лица на должность в ВСУ.

"Я категорически не приемлю коррупцию и не потерплю ее никаких проявлений в Вооруженных Силах Украины. Свою позицию считаю необходимым публично озвучить, чтобы о ней знала общественность и весь без исключения личный состав ВСУ", - написал Залужный на своей странице в Facebook.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что нулевая толерантность к коррупции - это исходное условие для назначения лица на должность.

"Я буду особенно тщательно относиться к руководящему составу сил логистики, высших военных учебных заведений, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, ответственных за назначение военнослужащих на должности в миротворческие контингенты", - заявил Залужный.

Кроме того, он призвал сообщать о фактах коррупционных действий, совершенных должностными лицами ВСУ по телефону: 044-271-39-86, по электронной почте uzvk_mou@post.mil.gov.ua или писать в личные сообщения в Facebook.