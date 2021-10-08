8 октября: Какой сегодня праздник

8 октября юристы в Украине отмечают свой профессиональный праздник, в мире почитатели яиц, омлетов, запеканок и глазуньи празднуют Всемирный день яйца, в Португалии проходит Винный фестиваль, в мире День "Посмотри своим страхам в глаза. Они сами могут тебя испугаться", а у православных – день памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы этого дня, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

День юриста отмечают в Украине ежегодно 8 октября. Этот профессиональный праздник, установленный Указом Президента страны № 1022/97 от 16 сентября 1997 года, объединяет юристов разных сфер деятельности, стоящих на защите прав и свобод украинцев.

Юристы считают, что с государством все в порядке, если его основной Закон — Конституция — не ограничивает права и свободы граждан, а, напротив, увеличивает зону этих свобод. А задача самих юристов служить закону и стоять на защите этих прав и свобод.

Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца.

А началось все в 1996 году на конференции в Вене, Международная яичная комиссия объявила, что праздновать "яичный" праздник будут во вторую пятницу октября.

Научные исследования показали, что совершенно не нужно избегать употребления яиц. В них содержится высокоценный легкоусвояемый белок, множество необходимых организму питательных веществ, включая основные витамины и минералы, а также антиоксиданты, которые помогают от некоторых болезней. Еще, вопреки всеобщему мнению, яйца не повышают уровень холестерина. Поэтому съедать одно яйцо в день очень полезно.

Мировым лидером в потреблении яиц считают Японию. Каждый житель Страны Восходящего Солнца съедает, в среднем, по одному яйцу в день — в Японии есть даже известная детская песенка "Тамаго, тамаго!" ("Яйцо, яйцо!"). Эксперты советуют убрать промышленные полуфабрикаты из рациона, включить в одну из трапез блюдо из яиц, и ваше самочувствие непременно улучшится.

8 октября также отмечается День осьминога. Его инициаторами считают зоопарки и океанариумы. Именно они 8 октября проводят Национальный день осьминога, Международный день осьминога и даже Всемирный день осьминога. И хотя этого праздника нет ни в одном справочнике всех значимых дат мира - никуда не денешься, это именно всемирный День, ибо зоопарки и океанариумы есть везде.

Дата выбрана неслучайно, она напоминает о числе щупалец у животного. К тому же на английском название месяца (оctober) звучит схоже со словом "осьминог" (octopus).

Православные сегодня вспоминают про преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского. Его прозвали чудотворцем. Он также является покровителем всех страждущих.

Преподобный Сергий Радонежский родился в 1314 году. С раннего возраста хотел посвятить всю свою жизнь служению Богу. Он никогда не проводил время в праздности. Все свое время посвящал молитвам, псалмам и чтению божественных книг. Единственным желанием Сергия Радонежского было спасение собственной души.

Традиции:

Сергия Радонежского считали охранником кур. В этот день крестьяне резали кур на продажу, а также рубили и квасили капусту (Сергей Капустник). Существует поверье, что если начать это делать раньше, то потом она обязательно скиснет.

Говорили, что снег в этот день выпадает за 40 дней до наступления холодов.

Приметы:

Первый снег выпал 8 октября – зима наступит на Михайлов день (21 ноября).

Первый снег – сухой, значит, лето следующего года будет теплым и не слишком жарким.

Хорошая погода 8 октября – такой она будет еще в течение трех недель.

Каким будет 8 октября – таким будет и 8 апреля следующего года.

Березовые листья еще не опали – примета, что снег выпадет нескоро.

Дует южный ветер 8 октября – зима будет теплой, западный – снежной, северный – холодной.

Первый снег 8 октября идет бураном, зима придет нескоро, и подобные погоды будут возникать периодически.

Первый снег на сухую землю слоем ложится – примета, что следующий год будет урожайным.

Запреты

Нельзя бездельничать, ведь на Сергея Капустника обязательно квасят капусту и делают консервацию на зиму.

В этот день не рекомендуется создавать конфликтные ситуации, ссориться и выяснять отношения. Будьте уступчивыми и менее эмоциональными.

Не стоит начинать новые дела, если вы не слишком уверены в успехе. Сначала продумайте все возможные ситуации, а потом действуйте.

Именины: Ефросинья, Сергей, Герман, Николай, Александр

В этот день:

1621 —Речь Посполитая и Османская империя заключили Хотинский мирный договор.

1873 — В США открыта первая женская тюрьма.

1886 — В Харькове открыта публичная библиотека (ныне имени Короленко).

1908 — Карл Людвиг Несслер впервые продемонстрировал в Лондоне химическую завивку-перманент.

1926 — Состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио (о матче "Славия" (Прага) - МТК (Будапешт)).

1967 — В Великобритании впервые были применены трубки для определения алкоголя у водителей.

1970 — Александр Солженицын объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе.

1980 — Последний концерт Боба Марли, во время которого он упал без сознания. Спустя семь месяцев артист скончался от рака.

1991 — Принят закон "О гражданстве Украины".