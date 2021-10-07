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18:58 07.10.2021

Саакашвили не станет проблемой в отношениях Тбилиси и Киева - спикер парламента Грузии

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Саакашвили не станет проблемой в отношениях Тбилиси и Киева - спикер парламента Грузии

Находящийся с визитом в Киеве спикер парламента Грузии Каха Кучава сообщил, что на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем была затронута тема задержания в Тбилиси экс-президента Михаила Саакашвили.

Как заявил Кучава после встречи грузинским телекомпаниям, ситуация с Саакашвили - это тот вопрос, который создает неудобства обеим странам, однако, по его словам, ни один человек не сможет стать причиной и основанием для ухудшения отношений между Грузией и Украиной.

"Конечно же, они (власти Украины) не знали об этом плане (Саакашвили), незаконном пересечении им границ, и в целом неудобная ситуация", - сказал он.

"Факт один, зафиксировано незаконное пересечение границы Украины, соответственно, наверное, кто-то понесет ответственность, но это не мое дело, это не мой вопрос. Украина свои действия сама осуществит", - отметил Кучава.

Спикер грузинского парламента подчеркнул, что Грузия и Украина являются дружественными странами, стратегическими партнерами и этому ничто не может помешать.

На вопрос журналистов о том, обсуждался ли вопрос возможной экстрадиции Саакашвили в Украину, Кучава заявил, что этот вопрос не обсуждался.

Он также сообщил, что накануне имел возможность пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но о Саакашвили они не говорили.

Теги: #грузия #кучава_каха #саакашвили #украина
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