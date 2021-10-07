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17:31 07.10.2021

Адвокаты Януковича считают решение ВАКС об аресте по делу о завладении "Межигорьем" незаконным

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Адвокаты Януковича считают решение ВАКС об аресте по делу о завладении "Межигорьем" незаконным

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича, к которому по делу о завладении резиденцией "Межигорье" Высший антикоррупционный суд (ВАКС) решил применить меру пресечения в виде ареста, считают указанное решение суда незаконным и принятым под давлением со стороны действующей власти.

Как сообщает пресс-служба адвокатского объединения AVER LEX, представляющего интересы беглого президента, соответствующее заявление сделала управляющий партнер АО, адвокат Ольга Просянюк.

По ее словам, Виктор Янукович не скрывается от следствия, как это пытается преподнести сторона обвинения. Она заявила, что это следствие "всячески уклоняется от проведения необходимых процессуальных действий".

"Сегодняшний вердикт подчеркивает еще раз то беззаконие и скандалы, в котором живет страна. Все это укладываются в череду незаконных действий в отношении Виктора Януковича", - отметила Просянюк.

Ранее стало известно, что ВАКС принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о завладении резиденцией "Межигорье".

С ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его сыну Александру в ВАКС обратились сотрудники НАБУ и САП.

"Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением", - сообщила пресс-служба НАБУ в "Телеграмм-канале".

Действия экс-президента Украины и его сына квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. А.Януковичу инкриминируется также ч.5 ст.27 (пособничество) УК Украины.

Теги: #адвокат #янукович
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