События

17:17 07.10.2021

Прокуратура Киева проводит обыски в филиале "Укрзализныци"

1 мин читать
Прокуратура Киева проводит обыски в филиале "Укрзализныци"

Столичные правоохранители проводит обыски в служебных помещениях Регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" и в офисных помещениях подрядной организации, в рамках уголовного производства по факту завладения бюджетными средствами.

"В ходе досудебного расследования установлено, что региональным филиалом "Юго-Западная железная дорога" АО «Укрзализныця» и подрядным обществом был заключен договор о выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции трансформаторной подстанции на станции "Киев-Товарный". Однако, несмотря на установленные факты несоответствия оборудования и выполненных работ по рабочему проекту, должностные лица "Юго-Западной железной дороги" приняли выполненные подрядчиком работы и подписали акты приемки выполненных строительных работ, в которые были внесены заведомо ложные сведения", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В частности, установлено, что электрооборудование не соответствует рабочему проекту и его стоимость завышена более чем 400 тыс. грн.

Так, в четверг на основании постановления суда в офисных помещениях Регионального филиала УЗ и подрядного предприятия начаты обыски для поиска первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления.

"Следственные действия проводятся при содействии аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця", - сказано в сообщении.

Теги: #обыск #укрзализныця #филиал
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:45 07.10.2021
Директор "Пассажирской компании" УЗ: В 2022 году сократим время в пути, обновим вагонный парк, но поднимать цены не планируем

Директор "Пассажирской компании" УЗ: В 2022 году сократим время в пути, обновим вагонный парк, но поднимать цены не планируем

12:23 07.10.2021
"Укрзализныця" ввела в график на 2022 год 19 новых и ускорила 49 поездов

"Укрзализныця" ввела в график на 2022 год 19 новых и ускорила 49 поездов

12:02 07.10.2021
"Укрзализныця" в 2022 г. не планирует повышать цены на билеты для пассажиров

"Укрзализныця" в 2022 г. не планирует повышать цены на билеты для пассажиров

10:32 07.10.2021
"Укрзализныця" в 2022 г. планирует выйти на 80% пассажиропотока по сравнению с допандемическим периодом

"Укрзализныця" в 2022 г. планирует выйти на 80% пассажиропотока по сравнению с допандемическим периодом

09:22 07.10.2021
"Укрзализныця" планирует в 2022 г. заказать еще 100 пасвагонов и до 2026 г. уйти от эксплуатации вагонов старше 28 лет

"Укрзализныця" планирует в 2022 г. заказать еще 100 пасвагонов и до 2026 г. уйти от эксплуатации вагонов старше 28 лет

14:11 04.10.2021
"Укрзализныця" объявила тендер на 31,5 млрд грн на закупку 80 пригородных и региональных поездов

"Укрзализныця" объявила тендер на 31,5 млрд грн на закупку 80 пригородных и региональных поездов

12:25 01.10.2021
Антикризисный штаб "Укрзализныци" занялся проблемами грузоперевозок

Антикризисный штаб "Укрзализныци" занялся проблемами грузоперевозок

10:24 01.10.2021
"Укрзализныця" закупила у "Энергоатома" электроэнергии на 6,5 млрд грн

"Укрзализныця" закупила у "Энергоатома" электроэнергии на 6,5 млрд грн

19:15 28.09.2021
Денисова требует от генпрокурора РФ провести проверку в связи с обысками у мамы активиста Краснова в Крыму

Денисова требует от генпрокурора РФ провести проверку в связи с обысками у мамы активиста Краснова в Крыму

12:38 25.09.2021
Схема движения поездов из-за карстового провала на Буковине изменена - "Укрзализныця"

Схема движения поездов из-за карстового провала на Буковине изменена - "Укрзализныця"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев будет максимально отодвигать ограничения работы общественного транспорта в случае локдауна

Голосование за кандидатов на пост спикера Рады состоится в пятницу

Нобелевскую премию по литературе получил писатель из Танзании Абдулразак Гурна

В Раде предложили пять кандидатур на пост спикера

У "Слуг народа" нет оснований и возможности лишить меня депутатского мандата - Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко представил концепцию транспортной и парковочной политики Киева

Одесские пограничники обнаружили у гражданина Японии шпионское оборудование

"Слуга народа" пока не определилась, будет ли инициировать сложение Разумковым мандата – Арахамия

Киев будет максимально отодвигать ограничения работы общественного транспорта в случае локдауна

Зампомощника госсекретаря США Данниган находится с визитом в Украине

Корниенко останется главой партии "Слуга народа" в случае назначения первым вице-спикером - Арахамия

С каждым депутатом фракции, не поддержавшим отставку Разумкова, будет разговор - Арахамия

Голосование за кандидатов на пост спикера Рады состоится в пятницу

Армения за 9 мес. приняла 15 тыс. украинских туристов - советник министра экономики

Кулеба: Украина обсуждает с НАТО объединение усилий в Черноморском регионе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА