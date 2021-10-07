Прокуратура Киева проводит обыски в филиале "Укрзализныци"

Столичные правоохранители проводит обыски в служебных помещениях Регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" и в офисных помещениях подрядной организации, в рамках уголовного производства по факту завладения бюджетными средствами.

"В ходе досудебного расследования установлено, что региональным филиалом "Юго-Западная железная дорога" АО «Укрзализныця» и подрядным обществом был заключен договор о выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции трансформаторной подстанции на станции "Киев-Товарный". Однако, несмотря на установленные факты несоответствия оборудования и выполненных работ по рабочему проекту, должностные лица "Юго-Западной железной дороги" приняли выполненные подрядчиком работы и подписали акты приемки выполненных строительных работ, в которые были внесены заведомо ложные сведения", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В частности, установлено, что электрооборудование не соответствует рабочему проекту и его стоимость завышена более чем 400 тыс. грн.

Так, в четверг на основании постановления суда в офисных помещениях Регионального филиала УЗ и подрядного предприятия начаты обыски для поиска первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления.

"Следственные действия проводятся при содействии аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця", - сказано в сообщении.