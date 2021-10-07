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16:47 07.10.2021

Одесские пограничники обнаружили у гражданина Японии шпионское оборудование

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Одесские пограничники обнаружили у гражданина Японии шпионское оборудование

Пограничники Белгород-Днестровского пограничного отряда на пункте пропуска "Паланка" (Одесская обл.) изъяли у пассажира рейсового автобуса, гражданина Японии, шпионское оборудование, которое он пытался вывезти на территорию Молдовы, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в четверг.

"Пассажир рейсового автобуса - гражданин Японии, ехал через пункт пропуска "Паланка". Во время совместного с таможенниками осмотра в вещах иностранца обнаружили шпионское оборудование: две пары очков, две ручки и часы, в которых были вмонтированы скрытые камеры и микро-USB разъемы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по данному факту проинформированы компетентные органы.

"Шпиона" через границу не пропустили, технические устройства в установленном порядке изъяли", - резюмируют пограничники.

Теги: #шпион #оборудование
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