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16:08 07.10.2021

Корниенко останется главой партии "Слуга народа" в случае назначения первым вице-спикером - Арахамия

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Корниенко останется главой партии "Слуга народа" в случае назначения первым вице-спикером - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что после назначения первым заместителем председателя Верховной Рады Александр Корниенко останется главой партии "Слуга народа".

"Он может совмещать две должности. Мы с НАПК (Национальным агентством по противодействию коррупции - ИФ) консультировались. Поэтому, если господин Корниенко будет поддержан залом, то будет главой партии и первым вице-спикером", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Арахамия также подчеркнул, что сам не хочет возглавлять партию.

Теги: #руководство #корниенко
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