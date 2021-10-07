Корниенко останется главой партии "Слуга народа" в случае назначения первым вице-спикером - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что после назначения первым заместителем председателя Верховной Рады Александр Корниенко останется главой партии "Слуга народа".

"Он может совмещать две должности. Мы с НАПК (Национальным агентством по противодействию коррупции - ИФ) консультировались. Поэтому, если господин Корниенко будет поддержан залом, то будет главой партии и первым вице-спикером", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Арахамия также подчеркнул, что сам не хочет возглавлять партию.