Голосование за кандидатов на пост спикера Рады состоится в пятницу

Верховная Рада проведет голосование за кандидатов на должность председателя парламента в пятницу, 8 октября.

Председательствующая на пленарном заседании вице-спикер Елена Кондратюк закрыла пленарное заседание украинского парламента около 15:15. Регламент предусматривает, что в четверг пленарное заседание длится до 15:00 с возможностью продлить его только на 15 минут.

"У нас ещё есть выступления от народных депутатов, поэтому мы продолжим завтра обсуждение этого вопроса", - сказала Кондратюк.

Как сообщалось, в четверг после отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады в парламенте началась процедура избрания нового спикера.

Фракции и народные депутаты предложили пять кандидатур на должность председателя парламента. Фракция "Слуга народа" делегировала на эту должность действующего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, "Голос" – Ярослава Железняка, "Европейская солидарность" - Яну Зинкевич. Член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко предложил на этот пост внефракционного депутата Гео Лероса, а тот в свою очередь выдвинул кандидатуру Гончаренко. Позже Железняк и Лерос сняли с рассмотрения свои кандидатуры.

Ранее в четверг Верховная Рада сняла Разумкова с поста спикера парламента. Фракция "Слуга народа" (монобольшинство, 244 народных депутата) выдвинула на пост спикера Стефанчука, а на пост первого вице-спикера - председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко.